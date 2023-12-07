Росіяни атакували припортову інфраструктуру на Одещині – ОВА
У ніч на 7 грудня російські війська атакували "Шахедами" припортову інфраструктуру Подунавʼя. Загинула одна людина.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Загинув водій однієї з вантажівок.
На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.