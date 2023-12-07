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Росіяни атакували припортову інфраструктуру на Одещині – ОВА

Росіяни атакували припортову інфраструктуру на Одещині – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 7 грудня російські війська атакували "Шахедами" припортову інфраструктуру Подунавʼя. Загинула одна людина.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Сьогодні вночі російські терористи упродовж майже двох годин атакували ударними безпілотниками Ізмаїльський район. Наші сили ППО збили переважну кількість "шахедів", проте, на жаль, є влучання", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, елеватор та вантажівки. Загинув водій однієї з вантажівок.

На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

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