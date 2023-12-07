Росія за добу втратила понад 1100 військових і 33 безпілотники – Генштаб ЗСУ
Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 1120 своїх військових, 18 танків, 21 артсистему, 33 безпілотники та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 336 230 (+1 120) осіб,
- танків − 5 618 (+18) од,
- бойових броньованих машин − 10 482 (+26) од,
- артилерійських систем − 8 045 (+21) од,
- РСЗВ − 919 (+0) од,
- засобів ППО − 605 (+0) од,
- літаків − 324 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 116 (+33) од,
- крилатих ракет − 1 571 (+1) од,
- кораблів/катерів − 22 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 10 561 (+29) од,
- спеціальної техніки − 1 156 (+3) од.