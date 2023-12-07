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Росія за добу втратила понад 1100 військових і 33 безпілотники – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила понад 1100 військових і 33 безпілотники – Генштаб ЗСУ
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 1120 своїх військових, 18 танків, 21 артсистему, 33 безпілотники та іншу військову техніку.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 336 230 (+1 120) осіб,
  • танків − 5 618 (+18) од,
  • бойових броньованих машин − 10 482 (+26) од,
  • артилерійських систем − 8 045 (+21) од,
  • РСЗВ − 919 (+0) од,
  • засобів ППО − 605 (+0) од,
  • літаків − 324 (+0) од,
  • гелікоптерів − 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 116 (+33)  од,
  • крилатих ракет − 1 571 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 22 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 10 561 (+29) од,
  • спеціальної техніки − 1 156 (+3) од.

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