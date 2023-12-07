У Мінекономіки спрогнозували зростання цін в Україні у найближчі місяці

Зростання споживчих цін в Україні у найближчі місяці трохи прискориться. Однак у цілому інфляція залишиться помірною.﻿ Про це йдеться в огляд інфляції Мінекономіки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в огляді, у жовтні очікувано прискорилося зростання цін - за даними Держстату до 0,8% (після 0,5% у попередньому місяці).

Загалом темп зростання цін з початку року (3,8%) відповідає найбільш спокійним щодо інфляції рокам мирного часу, а в річному вимірі (5,3%) фактично досяг найнижчого рівня за останні три роки (попереднього разу нижчою за це значення інфляція була в грудні 2020 року, коли річний показник становив 5%), йдеться в документі.

"Жовтневе зростання цін є результатом: по-перше, очікуваного завершення цьогорічного сезону продовольчої дефляції - ціни на продукти харчування, уперше після зниження три місяці поспіль, відновили своє зростання; по-друге, продовження подорожчання енергоносіїв" , - вважають у Мінекономіки.

За даними відомства, головними причинами низької інфляції цьогоріч залишається відсутність вагомих чинників істотного стимулювання споживчого попиту, навіть попри певне його зростання, і загалом стабільна пропозиція товарів та послуг за практичної незмінності головних умов формування споживчих цін.