Японія надасть Україні 4,5 млрд доларів на відновлення – прем'єр

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів, щоб допомогти з відновленням України, повідомляє Економічна правда.

Ок﻿рім цього, у заяві опублікованій за підсумками онлайн-саміту G7 йдеться, що група "обмежує здатність Росії фінансувати її незаконну війну, вживаючи заходів для обмеження доходів Росії від енергії та її майбутнього видобувного потенціалу".

У рамках цих кроків G7 запровадить обмеження на імпорт "непромислових алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії", а потім подальші поетапні обмеження на імпорт російських алмазів, оброблених у третіх країнах.

Лідери країн G7 також продовжують підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою "Формула миру".