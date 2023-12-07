Російська авіація знизила активність після збиття Су-24М – ВМС

Ситуація після збиття російського бомбардувальника Су-24М змінилася - вчора Військово-морські сили не спостерігали активність ворожої авіації. Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація після збиття російського бомбардувальника Су-24М змінилася. Вчора ми не спостерігали активність авіації" , - сказав Плетенчук.

Речник ВМС зауважив, що особливістю застосування цього бомбардувальника було те, що він намагався мінувати наш зерновий коридор.

Він подякував колегам з Повітряних сил за те, що вони допомагають забезпечувати безпеку цивільного судноплавства.

За його словами, єдина проблема щодо забезпечення безпеки, яка залишається - це активність росіян в повітрі і застосування вогневого ураження з повітря, у тому числі, завдяки літакам.