МЗС Британії: Якщо Путіна не зупинити в Україні, він повернеться за добавкою

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон наголосив на необхідності зосередитися на війні РФ проти України, попри конфлікт на Близькому Сході. Про це він сказав в інтерв'ю Sky News, повідомляє Європейська правда.

За словами Кемерона, війна РФ проти України – це "боротьба нашого покоління", яка загрожує безпеці на всьому континенті.

"Ми знаємо, що якщо не зупинити Путіна тут, він повернеться за добавкою, а в кулуарах вороги Америки радітимуть" , - підкреслив британський міністр.

Кемерон також не погодився з тим, що США будуть розглядатися як "менш надійний" союзник, якщо Конгрес не проголосує за багатомільярдний безпековий пакет, який включає підтримку України.

Він сказав, що ці гроші "дуже потрібні" Києву, але це питання "ускладнюється політикою".