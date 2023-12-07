Close button

У Росії визначилися з датою виборів Путіна

У Росії визначилися з датою виборів Путіна
Фото: kremlin.ru

Вибори президента Росії відбудуться 17 березня. Відповідну постанову ухвалила сьогодні Рада Федерації, повідомляє Українська правда.

Голова російського Центрвиборчкому Елла Памфілова заявила, що вибори президента "вперше в історії нової Росії відбуватимуться в такій токсичній геополітичній атмосфері".

При цьому вона запевнила, що виборча система Росії "володіє запасом міцності для належного проведення виборів президента".

Памфілова також додала, що 8 грудня ЦВК розгляне проєкт постанови про голосування на виборах президента протягом трьох днів.

Новини

Популярні теми форуму

analytics