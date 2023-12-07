В РФ школярка влаштувала стрілянину і наклала на себе руки

У російському Брянську восьмикласниця влаштувала стрілянину в ліцеї, дівчина поранила 4 хлопчиків, вбила одну дівчинку і наклала на себе руки, повідомляє Українська правда.

"Стрілянину в брянській гімназії влаштувала восьмикласниця, яка зробила кілька пострілів зі зброї батька. Школярка, яка прийшла до брянської гімназії, поранила чотирьох хлопчиків і наклала на себе руки" , – пишуть російські ЗМІ.

Двоє постраждалих дітей під час стрілянини в гімназії в Брянську перебувають у стані середнього ступеня тяжкості.

Стан одного з постраждалих погіршився, є загроза його життю. Він перебуває в реанімації.

За словами джерела, дівчинка прийшла на урок, увійшла в клас і практично відразу почала стріляти.