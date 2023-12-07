Прем'єрка Естонії обговорила з Орбаном необхідність підтримки України

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас провела телефонну розмову з главою уряду Угорщини Віктором Орбаном, під час якої, зокрема, обговорювали питання України, повідомляє Європейська правда.

Під час розмови вона обговорила з Орбаном спільні безпекові питання, включаючи безпеку кордонів ЄС.

"Перед самітом Європейської ради я наголосила на важливості нашої подальшої довгострокової підтримки України. Розширення ЄС – це також наша оборона і безпекова політика" , – зазначила естонська прем'єрка.

Угорщина, як відомо, системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних з Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.