ЗСУ про збиття "Шахедів": мобільні групи показують все кращий результат

Чергова масована атака РФ дронів-камікадзе на Україну була загалом типовою та не відрізналась особливо від попередніх. Водночас мобільні вогневі групи показують дедалі кращий результат. Про це заявив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат під час телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Сьогодні була типова атака за кількістю БПЛА - 18 запущено, 15 збито Силами оборони. В основному це все пішло на Одещину і плюс на Хмельниччину. Працювала протиповітряна оборона, знову ж таки мобільні вогневі групи, які показують дедалі кращий результат" , - розповів Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що Одеська область, припортова інфраструктура, українське зерно знову турбують окупантів. За його словами, завдаються удари після певної паузи, "мабуть більше місяця туди не прилітало".

"Атака планується заздалегідь, зрозуміло, що вони використовують різні маршрути. Точки входу в повітряний простір України - з окупованих територій чи то з російської території з півночі - це Курська та Брянська області. Вони зрештою однакові, фактично нічого не змінюють, входячи цього разу з південно-східного напрямку, це мис Чауда окупованого Криму, є ще напрямок Приморсько-Ахтарськ. Заходять на окуповану частину Запорізької області і звідти розлітаються по різних маршрутах" , - розповів Ігнат.

Ігнат про нічну атаку дронів: мобільні групи показують дедалі кращий результат

ВІн також додав, що і сам маршрут сильно не змінюється, "буквально може бути 10-15 км вліво-вправо від попереднього".

"Здавалося б, не так багато, але для мобільної вогневої групи це занадто велика територія, щоб зреагувати та відстрілятися, тому що радіус крупнокаліберних кулеметів і переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК) обмежений" , - констатував спікер.