Понад 50% українців розраховують витратити на Різдво до 5 тисяч – дослідження

Понад половина українців цьогоріч не планують відмовлятись від святкового шопінгу, але ця частка знизилась з попереднього року на 2% - з 61% до 59%.﻿ Про це йдеться в дослідженні Deloitte в Україні, повідомляє Економічна правда.

Компанія тривалий час досліджує споживацьку поведінку під час різдвяного та новорічного шопінгу на ринку США. Результати цього дослідження демонструють актуальні світові тренди, але лише частково можуть бути дотичні до реалій України, яка зараз охоплена війною. Тому з початку війни компанія проводить окреме дослідження споживацької поведінки в Україні.

Згідно з результатами дослідження, цього року українці не зволікатимуть з підготовкою до свят. 64% мають наміри розпочати шопінг у період з 1 до 24 грудня. Торік українці переважно відкладали покупки на другу половину грудня.

Для 56% українців бюджет становитиме від 1000 до 5000 гривень. У 2022 році таку ж суму були готові витратити 49% респондентів.

Через перехід України на новий календар більша частина українців (майже 45%) святкуватиме Різдво 25 грудня і тільки 17% – 7 січня. Двічі планують святкувати 32% опитаних.

49% українців витратять більше коштів на святкування Нового року, порівнюючи з Різдвом. Найбільше коштів на святкування Нового року планують витратити респонденти у східних областях України, в той час як на святкування Різдва – в західних областях.

"Цікавим та надихаючим спостереженням для нас стало те, що молоде покоління українців (18–27 років), незважаючи на війну та всю непередбачуваність, яку вона зумовлює, найбільше серед інших вікових груп готові витрачати кошти на облаштування свого побуту, купуючи меблі, посуд, декор тощо" , – зазначив директор, керівник галузевої групи з ритейлу та оптової дистрибуції "Делойт" в Україні Олександр Ямпольський.

Основним місцем для різдвяного та новорічного шопінгу залишатимуться супермаркети та великі торговельні центри. Серед онлайн-покупців 92% віддадуть перевагу смартфону для здійснення шопінгу, що значно більше, ніж рік тому (66%).

Дві третини респондентів (68%) планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність (минулого року – 61%). 86% із них направлять допомогу захисникам на передовій. Також 66% українців віддадуть перевагу продавцям, які підтримують ЗСУ та постраждалих від війни цивільних, переказуючи на допомогу частину коштів з кожної покупки.

63% покупців принципово не купують товари у продавців/виробників, які не залишили ринок РФ, а ще 22% не знають, як перевірити, чи залишив продавець/виробник товару ринок рф.

Крім цього, цьогоріч українці готові відкласти покупку "тут і зараз" та чекати на доставку товарів за нижчою ціною з-за кордону, якщо вона буде: дешевою або безкоштовною – 37%, швидкою – 17%, якщо сайт для замовлення товару буде зручним – 12%.

Рік тому покупці не готові були очікувати на товар з іншої країни, навіть якщо він був дешевшим на 20%.