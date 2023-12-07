Зеленський звільнив Веніславського з посади представника у парламенті

Президент України Володимир Зеленський зняв Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній раді.﻿ Про це йдеться в указі №812, опублікованому на сайті Офісу президента, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній раді України" , - йдеться у документі.

Указ Зеленського з'явився на сайті Офісу президента сьогодні, 7 грудня.

Що відомо про Веніславського

Нагадаємо, Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку. Він є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

У червні 2019 року Володимир Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Конституційному суді України.