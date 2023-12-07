Зеленський звільнив Веніславського з посади представника у парламенті
Президент України Володимир Зеленський зняв Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній раді. Про це йдеться в указі №812, опублікованому на сайті Офісу президента, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній раді України", - йдеться у документі.
Указ Зеленського з'явився на сайті Офісу президента сьогодні, 7 грудня.
Що відомо про Веніславського
Нагадаємо, Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії "Слуга народу", будучи №88 у списку. Він є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
У червні 2019 року Володимир Зеленський призначив Веніславського своїм представником у Конституційному суді України.