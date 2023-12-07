Ізраїльський прем'єр: Газа не перейде під контроль Палестинської адміністрації

Палестинська адміністрація не візьме на себе владу в Газі, поки Беньямін Нетаньягу обіймає посаду прем'єр-міністра Ізраїля, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Поки я прем'єр-міністр - цього не станеться. Той, хто виховує своїх дітей для терору, фінансує терор і підтримує сім'ї терористів, не зможе контролювати Газу після того, як ми знищимо ХАМАС" , - заявив Нетаньягу.

Зазначається, що коментар прем'єр-міністра з'явився після того, як президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас висловив готовність взяти на себе владу в Газі й на Західному березі річки Йордан.

Минулого місяця президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Палестинська адміністрація повинна керувати Сектором Газа і Західним берегом річки Йордан після закінчення війни.

"Оскільки ми прагнемо миру, Газа і Західний берег повинні возз'єднатися під єдиною структурою управління, зрештою, під оновленою Палестинською адміністрацією, оскільки ми всі працюємо над рішенням про дві держави" , - заявив Байден.

Прем'єр-міністра Ізраїля неодноразово підкидував вищезгадану ідею, оскільки на його думку Палестинська адміністрації в її нинішніх формах "не компетентна взяти на себе відповідальність за Газу".