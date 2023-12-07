У Нацбанку назвали причини зміни курсу долара в листопаді

Ситуація на валютному ринку у листопаді 2023 року залишалася контрольованою. Національний банк України й надалі балансував валютний ринок, компенсуючи структурний дефіцит валюти.﻿ Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (грудень 2023 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначається в огляді, НБУ давав змогу обмінному курсу рухатися як у бік зміцнення, так і послаблення під впливом зміни співвідношення попиту та пропозиції.

За підсумками листопада офіційний курс гривні до долара практично не змінився порівняно з жовтнем, проте в середньому незначно зміцнився внаслідок:

вгамування занепокоєння бізнесу та населення та їх пристосування до нового режиму керованої гнучкості

сезонного продажу валюти для сплати податків

послаблення спекулятивних мотивів через невизначеність щодо майбутньої курсової динаміки

порівняно стійкої ситуації з експортом (завдяки значним поставкам зернових альтернативним морським шляхом) попри блокаду кордонів та зменшення імпорту.

"Під впливом цих чинників зменшилися й обсяги інтервенцій НБУ, хоча вони й залишалися значними, відображаючи потребу в задоволенні структурного дефіциту валюти. НБУ і надалі залишатиметься вагомим гравцем на валютному ринку" , - йдеться в огляді.

Зміна курсу за листопад

Офіційний курс НБУ за листопад зріс лише на 1 копійку - 36,37 до 36,38 грн/долар. НБУ за листопад продав на міжбанку 2,453 млрд доларів, що на 26,5% менше, ніж у жовтні. Дані НБУ свідчать, що курс інтервенцій центробанку в листопаді знизився з 36,53 до 36,18 грн/долар.

За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні в листопаді 2023 року знизився на 0,9% до 37,69 гривні. Українці купили за листопад в банках 622 млн доларів, скоротивши купівлю доларів після того, як в жовтні вони купили максимальний з лютого 2014 року обсяг валюти.