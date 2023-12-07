У Нацбанку назвали причини зміни курсу долара в листопаді
Ситуація на валютному ринку у листопаді 2023 року залишалася контрольованою. Національний банк України й надалі балансував валютний ринок, компенсуючи структурний дефіцит валюти. Про це йдеться в Макроекономічному та монетарному огляді НБУ (грудень 2023 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Як зазначається в огляді, НБУ давав змогу обмінному курсу рухатися як у бік зміцнення, так і послаблення під впливом зміни співвідношення попиту та пропозиції.
За підсумками листопада офіційний курс гривні до долара практично не змінився порівняно з жовтнем, проте в середньому незначно зміцнився внаслідок:
- вгамування занепокоєння бізнесу та населення та їх пристосування до нового режиму керованої гнучкості
- сезонного продажу валюти для сплати податків
- послаблення спекулятивних мотивів через невизначеність щодо майбутньої курсової динаміки
- порівняно стійкої ситуації з експортом (завдяки значним поставкам зернових альтернативним морським шляхом) попри блокаду кордонів та зменшення імпорту.
"Під впливом цих чинників зменшилися й обсяги інтервенцій НБУ, хоча вони й залишалися значними, відображаючи потребу в задоволенні структурного дефіциту валюти. НБУ і надалі залишатиметься вагомим гравцем на валютному ринку", - йдеться в огляді.
Зміна курсу за листопад
Офіційний курс НБУ за листопад зріс лише на 1 копійку - 36,37 до 36,38 грн/долар. НБУ за листопад продав на міжбанку 2,453 млрд доларів, що на 26,5% менше, ніж у жовтні. Дані НБУ свідчать, що курс інтервенцій центробанку в листопаді знизився з 36,53 до 36,18 грн/долар.
За даними НБУ, середній курс продажу готівкового долара в Україні в листопаді 2023 року знизився на 0,9% до 37,69 гривні. Українці купили за листопад в банках 622 млн доларів, скоротивши купівлю доларів після того, як в жовтні вони купили максимальний з лютого 2014 року обсяг валюти.