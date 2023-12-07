Дефіцит в енергосистемі: Україна залучила аварійну допомогу

У четвер, 7 грудня, НЕК "Укренерго" змушена залучити аварійну допомогу з 11:00 до 19:00 для покриття дефіциту в енергосистемі. Укренерго закликає українців до ощадливого споживання, повідомляє Укрінформ.

Наголошується, що вже вранці споживання електроенергії перевищило прогнозний рівень.

"Для уникнення відключень та підтримки балансу в енергосистемі диспетчерський центр "Укренерго" змушений сьогодні залучити аварійну допомогу від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі з 11:00 до 19:00 потужністю 700 МВт. Нагадуємо, аварійна допомога – екстрений захід для балансування енергосистеми" , - йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що для підтримки балансу між виробництвом та споживанням в енергосистемі зараз особливо важливо ощадливо споживати електроенергію.

Експорту електроенергії 7 грудня немає. Імпорт запланований у ранкові та вечірні години зі Словаччини, Румунії, Молдови загальним обсягом 1 122 МВт-год.