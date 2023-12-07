Росіяни посилили натиск під Авдіївкою та на Мар'їнкою – речник ЗСУ

Російські окупаційні війська значно збільшили кількість бойових зіткнень на Таврійському напрямку, ворог дуже активно використовує БПЛА та авіацію.﻿﻿ Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Вже другу добу поспіль окупанти дуже активно використовують дрони-камікадзе і авіацію. Також значно збільшили кількість бойових зіткнень. Загалом в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 13 авіаударів і провів 61 бойове зіткнення. Тобто це досить багато. Також здійснив 743 артобстріли.

Відповідно і втрати ворога виросли, склали минулої доби 513 осіб. Також знищено 45 одиниць військової техніки. Ворог почав більше її застосовувати, зокрема повністю знищено 6 танків, 12 ББМ, також один засіб ППО і 5 артсистем" , – сказав Шпутун.

За словами речника, в районі Авдіївки за добу відбито 34 атаки окупантів, ворог намагався йти вперед східніше Новобахмутівки, в районах Степового, Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького і Первомайського.

Противник дуже активно обстрілює саму Авдіївку та позиції Сил оборони довкола міста.

На Мар’їнському напрямку також не спадає активність. Там відбито за добу 17 ворожих атак у районах Красногорівки, Мар’їнки і Новомихайлівки.