Українські банки заробили вже вдвічі більше, ніж до війни

122,7 млрд грн заробили українські банки за 10 місяців 2023 року - це вже більш ніж удвічі більше за відповідний період 2021 року, коли прибуток склав 58,35 млрд грн. Про це свідчать дані платформи відкритих даних "Опендатабот", повідомляє Економічна правда.

За даними НБУ, лише 4 банки в Україні отримали збитки у розмірі 99 млн грн.

Топ-10 банків за прибутком зазнав змін: приватний Універсал банк (Монобанк), який вибув з рейтингу навесні, повернувся з рекордним прибутком, посунувши державний Укргазбанк.

Державні банки

ПриватБанк та Ощадбанк заробили половину від загального прибутку усіх українських банків за 10 місяців 2023 року. Зросли і їх прибутки — удвічі в Привата та аж у 19 разів — в Ощадбанка.

Частка прибутку державних банків складає 61% — на 11% більше, ніж у 2021.

Іноземні банки

Усі 14 банків з іноземним капіталом вийшли в плюс за результатами 10 місяців 2023 року. Загальний прибуток групи склав 30,43 млрд грн — в 1,6 раза більше, аніж у відповідний період 2021 року. Натомість частка іноземних банків у загальному прибутку зменшилася до 25%.

Серед банків з іноземним капіталом лідирує Райффайзен банк. Його прибуток цьогоріч в 1,7 раза перевищують показники 10 місяців 2021 року.

Банки з приватним капіталом

Банки з приватним капіталом за 10 місяців 2023 збільшили свій прибуток у 1,7 раза порівняно з 2021 роком. Частка прибутку банків цієї групи цьогоріч зменшилась до 14%.

Лідером групи залишається ПУМБ із прибутком у 6,48 млрд грн — майже вдвічі більше відповідного показника 2021 року.

Універсал банк, який входить до групи банків з приватним капіталом, отримав рекордний прибуток за жовтень — 1,7 млрд грн та зумів повернутись до топ-10 банків країни.

Саме на ці два банки припадає майже 2/3 від прибутку групи.