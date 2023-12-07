Веніславський пояснив причину звільнення з посади представника Зеленського

Народний депутат Федір Веніславський назвав причиною свого звільнення з посади представника президента у Верховній Раді високу зайнятість військовими проєктами, повідомляє Ліга.net.

За його словами, питання звільнення він обговорював із президентом Володимиром Зеленським кілька днів тому.

Він зазначив, що зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати біля лінії фронту.

"Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента" , — заявив Веніславський.

7 грудня на сайті глави держави було опубліковано указ про звільнення Веніславського.