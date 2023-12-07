Понад 100 нардепів пов'язані з фінансово-промисловими групами – дослідження

Чверть чинних народних депутатів України пов'язані зі 100 фінансово-промисловими групами.﻿ Про бізнес-зв'язки народних обранців йдеться у дослідженні сервісу YouControl, повідомляє Економічна правда.

Так, в українському парламенті 9 скликання налічується 403 народних депутати. З них 113 осіб пов’язані зі 100 фінансово-промисловими групами (ФПГ).

Зокрема, з 235 депутатів найчисельнішої фракції у парламенті — партії "Слуга народу" 35 депутатів входять/відносяться до ФПГ.

З 22 депутатів "Платформи за життя та мир" - до 13 депутатів входять до фінансово-промислових груп.

З 24 депутатів фракції "Батьківщина" — до 12 депутатів входять до фінансово-промислових груп.

З 17 депутатів групи "Партія "За майбутнє" — до 11 депутатів входять до фінансово-промислових груп.

Деякі народні обранці, що відносяться до однієї ФПГ, — входять до складу різних фракцій та депутатських груп у Верховній Раді. До прикладу, Віктор Балога входить до депутатської групи "Партія "За майбутнє", а його двоюрідний брат Василь Петьовка — до депутатської групи "Довіра". Обидва — ключові особи "Група родин Балога та Петьовка".

Аналітики R&D центру YouControl також проаналізували нардепів, які були позбавлені або склали депутатський мандат за період з початку війни до 31 жовтня 2023 року.

Всього таких виявилось 48 осіб, майже половина з них були пов’язані з 22 ФПГ у системі YouControl.

Більш ніж третина екснардепів 9 скликання, що входять/відносяться до ФПГ, втратили статус народного депутата до повномасштабного вторгнення в більшості через перехід на інші державні посади.

Інші 15 депутатів були позбавлені мандату після 24 лютого 2022 року. П’ятеро з яких — через втрату громадянства, зокрема, Віктор Медведчук та Тарас Козак, 8 — за власною заявою та один — у зв’язку з переходом на посаду міністра аграрної політики та продовольства. Колаборант Олексій Ковальов, який загинув влітку 2022 року, був позбавлений мандату у січні 2023 року.