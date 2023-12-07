Міноборони уклало контракт ще з одним сервісом пошуку роботи

Міністерство оборони підписало угоду зі ще однією компанією для рекрутингу до Збройних сил України, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова і генеральний директор Robota.ua Валерій Решетняк підписали Меморандум про співпрацю в рамках рекрутингу.

Це вже третя компанія, з якою підписано відповідну угоду. Раніше Міноборони уклало договір з компаніями Work.ua та Lobby X.

Як зазначили у Міноборони, приватні компанії будуть безкоштовно розміщувати оголошення про вакансії у ЗСУ. Robota.ua запустила окремий проєкт для рекрутингу. Там можна самостійно обрати підрозділ і посаду.