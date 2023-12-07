Росія вивезла з України майже 20 тисяч дітей – омбудсмен

Якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх", повідомляє Укрінформ.

"Наразі є цифра у понад 19540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави" , - заявив Лубінець.

За його словами, українська влада зараз має дуже багато ініціатив щодо цього.