Росія вивезла з України майже 20 тисяч дітей – омбудсмен
Якщо Україна повертатиме щодня по одній депортованій росіянами дитині, то для повернення всіх знадобиться 55 років. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх", повідомляє Укрінформ.
"Наразі є цифра у понад 19540 офіційно підтверджених депортованих українських дітей. Якщо ми будемо повертати одну дитину кожного дня, то нам треба 55 років. І це на тлі того, що РФ кожного дня продовжує депортувати все нові і нові групи українських дітей з території нашої держави", - заявив Лубінець.
За його словами, українська влада зараз має дуже багато ініціатив щодо цього.
"Та, на жаль, ми не маємо дуже багато інструментів, як нам повернути всіх українських депортованих дітей. Але ми шукаємо все нові і нові конкретні інструментарії, як ми можемо повертати наших українських дітей", - запевнив омбудсмен.