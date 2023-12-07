Канада запроваджує санкції щодо алмазів і пов’язаних продуктів з РФ – МЗС

Канада запроваджує нову заборону на прямий імпорт до країни російських алмазів та пов’язаних із ними продуктів. Про це заявили в міністерстві закордонних справ країни, повідомляє Радіо Свобода.

Заборона була оголошена після того, як "Група семи", до якої входить Канада, зобов’язалася колективно знизити доходи Кремля від експорту непромислових алмазів.

"Канада продовжить працювати зі своїми союзниками по G7 та іншими міжнародними партнерами для впровадження комплексних заходів контролю та перевірки для заборони російських алмазів" , – йдеться в заяві.

У МЗС вважають, що зниження доходів Росії від алмазної індустрії не дозволить Кремлю залучати ці кошти для агресії проти України.

"Реалізація цієї заборони у співпраці з нашими партнерами з G7 посилає чітке повідомлення Росії: ми не потерпимо використання російських алмазних доходів для фінансування війни. Ми закликаємо президента Путіна негайно покласти край цій невиправданій агресійній війні проти України, і ми продовжуватимемо підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно" , – йдеться в коментарі Жолі.

МЗС нагадує, що запровадило санкції проти найбільшого російського виробника діамантів "Алроса" у 2022 році. Обсяг експорту "Алроси" того ж року сягнув 3,9 мільярда доларів. При цьому країни G7 представляють 70% світового ринку діамантів.

За даними дипломатичного відомства, у 2021 році канадський імпорт російської продукції, на яку поширюється запроваджена сьогодні заборона, склав 4,1 мільйона доларів.

Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода