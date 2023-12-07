Уряд заборонив вільний в’їзд до прикордонної смуги України

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови "Про прикордонний режим", які регулюють підстави перебування в прикордонних смугах. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 7 грудня, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, зміни внесли на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України» від 24 лютого 2023 року.

"Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій" , – йдеться в повідомленні.

Рішення також визначає порядок видачі дозволів на вʼїзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск до прикордонної смуги.

Згідно з постановою "Про прикордонний режим", прикордонний режим діє на смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

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