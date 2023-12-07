Окупанти оголосили евакуацію із Нової Каховки – радник голови ОВА
Російські терористи оголосили про евакуацію цивільних на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області. Про це заявив депутат Херсонської облради та радник голови обласної військової адміністрації Сергій Хлань, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Росіяни оголосили про евакуацію населення з окупованої Нової Каховки. Тих, хто хоче, щоб їх вивезли на "безпечну територію" мають зареєструватись і 13 грудня зібратись біля лікарні", - заявив Хлань.
За словами радника голови Херсонської ОВА, наразі невідомо куди ворог планує евакуювати цивільних. Під час минулих евакуацій люди опинялись в "найбільш депресивних районах Росії".