ЗМІ: Київський апеляційний суд залишив Дубінського під вартою

Київський апеляційний суд залишив без змін апеляцію підозрюваного у держзраді народного депутата Олександра Дубінського, він залишиться під вартою, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило "Суспільне".

Перед засіданням Дубінський заявив, що у нього зламане 10 та 11 ребро з лівої сторони. Раніше він повідомляв про побиття у СІЗО. Водночас у поліції Києва та Київському слідчому ізоляторі не підтвердили факт побиття після перевірки.

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