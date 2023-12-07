ЗМІ: Київський апеляційний суд залишив Дубінського під вартою
Київський апеляційний суд залишив без змін апеляцію підозрюваного у держзраді народного депутата Олександра Дубінського, він залишиться під вартою, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило "Суспільне".
Перед засіданням Дубінський заявив, що у нього зламане 10 та 11 ребро з лівої сторони. Раніше він повідомляв про побиття у СІЗО. Водночас у поліції Києва та Київському слідчому ізоляторі не підтвердили факт побиття після перевірки.
Передісторія:
- 9 серпня 2023 року генеральний прокурор Костін повідомив Дубінському про підозру в службовому підробленні для виїзду за кордон.
- 3 листопада Дубінському оголосили нову підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини.
- 13 листопада нардепу оголосили підозру в державній зраді та участі в злочинній організації.
- Печерський райсуд Києва уночі 14 листопада обрав запобіжний захід Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави, засідання проходило у закритому режимі.