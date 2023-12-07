МВС: У школах України з'являться металошукачі, рамки та співробітники поліції

Міністерство внутрішніх справ України впроваджує комплекс заходів для формування безпечного освітнього середовища. Тепер у кожному навчальному закладі будуть металошукачі, рамки та працівники поліції, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Поліцейських для роботи в навчальних закладах відбиратимуть за конкурсом — вони матимуть пройти ретельну перевірку та медогляд. Далі — спеціалізоване навчання, щоби бути готовими до будь-яких викликів. Набор кандидатів почнеться вже незабаром.

Пропускний режим теж посилять — у кожному навчальному закладі тепер будуть металошукачі та рамки.

За словами Клименка, наразі 70% освітніх установ обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони.