Німеччина не зможе залатати бюджетну діру в 60 млрд євро до кінця року

Федеральний уряд Німеччини не зможе до кінця року схвалити бюджет на 2024-й, чому завадило рішення Конституційного суду про неможливість перерозподілу 60 мільярдів євро витрат на подолання наслідків пандемії COVID-19, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила секретарка парламентської фракції Соціал-демократичної партії (СДПН) Німеччини, яка входить до урядової коаліції, Каті Маст, пише Spiegel.

Соціал-демократи намагались досягти домовленості з партнерами по коаліції – вільними демократами й "Зеленими", аби в разі необхідності скликати надзвичайну сесію Бундестагу й прийняти бюджет на 2024 рік.

Але в листі до однопартійців у четвер Маст визнала, що переговори між партіями не завершились і вийти на бюджетний компроміс до кінця грудня вони не встигнуть.

Це означає, що наприкінці 2023 року до ухвалення бюджету на наступний рік федеральний уряд Німеччини матиме кошти лише на найбільш нагальні витрати, а фінансування нових ініціатив може здійснюватись лише за погодження Міністерства фінансів.

Серед невизначеностей – допомога Україні. Уряд Німеччини планував подвоїти військову допомогу Києву до 8 мільярдів євро наступного року.

В СДПН, однак, сподіваються принаймні на політичну домовленість до кінця року, яка б дозволила забезпечити фінансування пріоритетних програм німецького уряду. Її можуть ухвалити на засіданні бюджетного комітету Бундестагу за тиждень до Різдва.

За даними n-tv, коаліція наразі не знайшла, де взяти 12 мільярдів євро на видатки на 2024 рік. Поки що невідомо, які проєкти в результаті доведеться скасувати, відкласти або принаймні скоротити.

Після того, як Конституційний суд Німеччини заборонив скерувати невикористані надзвичайні кошти, виділені на боротьбу з пандемією, на "зелені" ініціативи та підтримку промисловості, у проєкті німецького бюджету на 2024 рік утворилась діра у 60 мільярдів євро, яка уповільнює його ухвалення.

У середу коаліція канцлера Олафа Шольца відклала на невизначений термін переговори щодо бюджету на 2024 рік, намагаючись знайти вихід з кризи, спричиненої "дірою у фінансах".