Україна та США підписали меморандум про спільне виробництво – Єрмак

Україна і США на конференції оборонних індустрій у Вашингтоні підписали Меморандум про спільне виробництво в оборонній промисловості та обмін технічними даними, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, у меморандумі визначено локалізацію оборонної промисловості в Україні.

"В Україні мають бути побудовані виробничі потужності задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування.

Міністерство оборони США та промислові партнери надаватимуть Україні технічні дані для початку локальної реалізації окремих проєктів, метою яких є вдосконалення застарілих систем протиповітряної оборони шляхом інтеграції західних боєприпасів", - написав він.

"Документ передбачає, що Україна отримає потужності, які необхідні для успіху на полі бою в найближчій перспективі, а в довгостроковій перспективі сприятимуть економічному відновленню та зміцненню обороноздатності.

Зокрема, документ сприятиме будівництву в нашій країні виробничих потужностей задля забезпечення ЗСУ необхідною зброєю, зокрема у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, а також ремонту й технічного обслуговування", - пояснили в ОП.