ЄС закликав Китай розібратися з компаніями, які допомагають РФ обходити санкції

Глава Європейської ради Шарль Мішель закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна негайно розібратися з компаніями, які беруть участь у постачанні до Росії товарів подвійного призначення та допомагають обходити міжнародні санкції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Список таких китайських фірм Брюссель передав Пекіну. До нього входять "близько 13" компаній, що базуються в Китаї.

"Ми визначили список компаній, які підозрюються в причетності до обходу наших санкцій, і з цієї нагоди... під час саміту ми згодні з тим, що важливо вдаватися до подробиць" , - сказав Мішель журналістам після переговорів із Сі Цзіньпіном у столиці КНР.

Також глава Євроради висловив сподівання, що "сьогодні нас почують, і тоді з боку Китаю будуть вжиті відповідні дії".

Своєю чергою голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що звернулася до Сі Цзіньпіна з проханням "запобігти будь-яким спробам Росії підірвати вплив санкцій".

Реакція китайського лідера

У заяві китайського державного ЗМІ "Сіньхуа" нічого не вказується, що відповів Сі Цзіньпін на висловлені Брюсселем побоювання щодо компаній, які допомагають Москві обходити санкції ЄС.

При цьому голова КНР заявив, що обидві сторони мають "поглиблювати взаєморозуміння та належним чином вирішувати розбіжності через конструктивний діалог".

Сі на першому за чотири роки саміті ЄС-Китай також назвав Пекін партнером європейського торговельного та технологічного секторів.

Зв'язки Китаю та Росії

Зазначимо, що Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, запроваджених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні стосунки з демократичними країнами стають все більш напруженими.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки неодноразово застерігали Китай від надання РФ допомоги у війні проти України або сприяння ухилянню від санкцій. Так, ще влітку американська розвідка заявляла, що КНР постачає Росії технології та обладнання.

Раніше в листопаді Європарламент закликав посилити контроль та вжити більш ефективних заходів щодо обмеження можливостей Росії обходити обмежувальні заходи, введені країнами ЄС.