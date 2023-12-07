Голова МЗС Британії підтримує конфіскацію активів РФ на користь України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив про підтримку конфіскації заморожених російських активів і їхнього спрямування на відбудову України, повідомляє Європейська правда.

Про це Кемерон заявив журналістам під час візиту до США, повідомляє Sky News.

На думку британського міністра, варто не просто заморожувати активи РФ у західних країнах, а й використати їх на відновлення України.

"Це буде, якщо хочете, авансовий платіж за репарації, які Росія одного дня повинна буде заплатити за незаконне вторгнення, яке вона здійснила. Я розглянув усі аргументи й поки що не побачив нічого, що переконувало б мене в тому, що це погана ідея", – додав він.

Кемерон також повторив заклик до політиків у США схвалити новий пакет допомоги Україні після того, як республіканці заблокували його в Сенаті.

"Ми повинні передати ці гроші українцям. Ми повинні підтримати їх і переконатися, що саме Путін програє, тому що якщо ці гроші не будуть схвалені, є лише дві людини, які будуть посміхатися: один із них – Владімір Путін у Росії, а другий – Сі Цзіньпін в Пекіні", – цитує його Reuters.

У середу, 6 грудня Кемерон приїхав до Вашингтона в межах свого першого візиту до США з моменту вступу на посаду. Візит відбувається з акцентом на підтримку України в її боротьбі проти російської агресії.

Раніше Кемерон пообіцяв, що наступного року підтримка України з боку Британії не скоротиться.