Зеленський взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок

Президент Володимир Зеленський з нагоди початку єврейського свята Ханука разом із представниками єврейського духовенства України взяв участь у церемонії запалення ханукальних свічок, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Офісу президента.

На зустрічі були присутні голова Ради Федерації єврейських громад України Мейєр Стамблер, заступник голови Ради Федерації єврейських громад України рабин Рафаель Рутман і кілька головних рабинів міст.

Головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький запалив велику центральну свічку ханукії та промовив благословення на івриті. Після цього на ханукії запалили одну лампадку.

Камінецький нагадав про значущість свята Хануки, яке символізує можливість дива…

Зі свого боку Володимир Зеленський привітав єврейську громаду зі святом Хануки.