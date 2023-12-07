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У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 7 грудня

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті надвечір 7 грудня
Фото: Facebook

Генштаб ЗСУ увечері 7 грудня повідомив, що на фронті відбулось 56 бойових зіткнень, підрозділи ракетних військ завдали ураження по станції радіоелектронної боротьби окупантів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника".
"Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень.
Ворог завдав 3 ракетних та 39 авіаційний удар, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах".

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районі населеного пункту Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 19 атак противника в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисники відбили 15 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 5 атак на позиції наших захисників.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 6 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

Сили оборони України надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження по позиціях російських окупантів.

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