Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії майбутній саміт ЄС

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єром Іспанії Педро Санчесом майбутній саміт ЄС, на якому будуть розглядати низку важливих рішень щодо України, повідомляє Європейська правда.

Про це він повідомив на офіційних сторінках.

Зеленський розповів, що у телефонній розмові привітав Санчеса з переобранням на посаду, та після того обговорив з ним безпекові питання й розповів про прогрес України у виконанні рекомендацій Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС.

"Розраховуємо, що головування Іспанії в Раді ЄС завершиться ухваленням історичного рішення про відкриття переговорів України щодо вступу до ЄС", – зазначив Зеленський.

Як відомо, Єврокомісія у своєму звіті рекомендувала відкрити з Україною та Молдовою переговори про вступ до ЄС за виконання певних умов, а Грузії надати статус кандидата. Це рішення буде ухвалюватися на грудневому саміті лідерів 14-15 грудня.

Ключовою перешкодою є позиція Будапешта: угорський прем’єр Віктор Орбан виступає проти відкриття переговорів з Україною, як і рішення щодо довгострокової фінансової підтримки.

Раніше у четвер Орбан розповів, що мав телефонну розмову з Санчесом і у ній переконував не виносити на обговорення на саміті питання щодо відкриття переговорів з Україною.

Тим часом голова Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто.