Зеленський: Цього тижня Рада голосуватиме за рішення щодо переговорів з ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня Верховна Рада голосуватиме за рішення, які стосуються в тому числі відносин із кредиторами, і того, що Україна має зробити в межах підготовки початку переговорів із ЄС, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення Зеленського 7 грудня.

"Наш пріоритет – повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні".

Також Зеленський повідомив, що провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Зокрема, щодо співпраці з партнерами, підготовки й нових рішень про підтримку нашої держави, про співпрацю з донорами. Також обговорили енергетичні питання.