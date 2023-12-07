Росіяни завдали удару по одній із шахт "Торецьквугілля", поранений працівник
Російські військові надвечір 7 грудня завдали ракетного удару по одній із шахт держпідприємства "Торецьквугілля", внаслідок чого поранений 32-річний працівник, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило Міністерство енергетики України у Facebook.
"Поранення отримав 32-річний працівник, його доставили до лікарні. Є суттєве пошкодження обладнання. Роботу шахти зупинено".
На момент удару у шахті перебували 6 осіб. Їх уже вивели на поверхню.
Шахту знеструмили, тривають обстеження для уточнення обсягів пошкоджень.
Передісторія:
- 7 грудня РФ завдала удару по ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки