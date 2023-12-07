Росія готує інформатаку проти України: в ГУР розповіли подробиці
Росія готує нову хвилю інформаційно-психологічної операції проти України, направлену на послаблення підтримки нашої держави за кордоном, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.
"Мета цієї кампанії як всередині країни, так і назовні — послабити проукраїнську коаліцію і зірвати продовження подальшої підтримки. І саме зараз важливий період, коли низка ключових партнерів повинні ухвалювати важливі рішення стосовно продовження підтримки України як безпекової, так і фінансово-економічної", — сказав він.
За словами Юсова, в Кремлі також готують ІПСО проти українського керівництва.
"Там нічого нового не передбачено. Вони будуть спрямовані проти тих представників української влади, які зараз задіяні у переговорному процесі щодо посилення проукраїнської коаліції і продовження підтримки України", — додав він.