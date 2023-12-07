Іноземні компоненти у зброї: НАЗК запускає першу в світі відкриту базу даних
В Україні запускають першу у світі відкриту базу даних іноземних компонентів у зброї. Ініціатором стало Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК), а база доступна на порталі "Війна і санкції", повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє прес-служба НАЗК.
Що є в базі
База вже налічує понад 2 тисячі компонентів, що використовуються Росією та Іраном у різних безпілотниках, ракетах, системах радіоелектронної боротьби та інших видах озброєння та військової техніки.
Наразі в ній вказується інформація про іноземні компоненти, виявлені у російському та іранському озброєнні, яке використовується окупантами від початку широкомасштабної військової агресії проти України.
База доступна за цим посиланням.
Деталі про ініціативу
"Демократичний та цивілізований світ має об'єднатися навколо нерозповсюдження своїх технологій до агресорів. Тільки так ми здатні гарантувати мир, безпеку та стабільність на глобальному рівні. Саме з цією метою було створено єдину базу даних компонентів", - зауважують в агентстві.
Глава НАЗК Олександр Новіков зазначив, що розкриття шляху тисяч компонентів від виробника до рук убивць є "масштабним завданням для будь-якого державного органу".
У створенні бази брали участь тисячі журналістів, розслідувачів, митників, банкірів, консультантів та інших.
У НАЗК додали, що розділ "Іноземні компоненти зброї" регулярно оновлюватиметься і вдосконалюватиметься. У планах - додавання можливості підписки на оновлення списку.
Що відомо про іноземні компоненти у зброї РФ
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить РФ, біло виявлено у двох виробах - це ракети "Іскандер" та "Кинжал". Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації.
Раніше у жовтні голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що експерти продовжують вивчати фрагменти збитих російських ракет Х-101, а також БПЛА "шахед" і "картограф", і знаходять там іноземні компоненти. Чиновник також показав відповідні фото.
Нагадаємо, українські чиновники неодноразово заявляли про те, що у дронах, які окупанти застосовують для ударів по Україні, виявляють іноземні компоненти. Це стосується як ударних "Шахедів" і "Ланцетів", так і розвідувальних "Орланів".
Зокрема, там знаходять і деталі, які виробляють компанії в країнах Заходу.