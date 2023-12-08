ISW: Війська РФ просунулися під Авдіївкою та Бахмутському напрямку

Російські війська 7 грудня незначно просунулися під Авдіївкою, а також захопили українські позиції під час раптового штурму поблизу Бахмута. ﻿﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Авдіївки.

Російські військові блогери також стверджували 6 і 7 грудня, що російські війська просунулися поблизу Степового, на схід від Авдіївки, і в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного (5 км на захід від Авдіївки), Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід). Авдіївка).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу.

Окрім цього, російські війська 7 грудня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися.

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили захопили позиції під час раптового штурму поблизу Бахмута 6 грудня.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували з Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і біля Берхівського водосховища (2 км на північний захід від Бахмута).

7 грудня українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили штурмові дії на південь від Бахмута. ​​Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українську атаку біля Кліщіївки.

Ключові висновки ISW за 7 грудня