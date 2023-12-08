ISW: Війська РФ просунулися під Авдіївкою та Бахмутському напрямку
Російські війська 7 грудня незначно просунулися під Авдіївкою, а також захопили українські позиції під час раптового штурму поблизу Бахмута. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська незначно просунулися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Авдіївки.
Російські військові блогери також стверджували 6 і 7 грудня, що російські війська просунулися поблизу Степового, на схід від Авдіївки, і в промисловій зоні на південний схід від Авдіївки. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного (5 км на захід від Авдіївки), Тоненького (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід). Авдіївка).
Російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували поблизу Новокалинового (8 км на північ від Авдіївки) та Авдіївського коксохімічного заводу.
Окрім цього, російські війська 7 грудня продовжували наступальні операції поблизу Бахмута і просунулися.
Російський військовий блогер стверджував, що російські сили захопили позиції під час раптового штурму поблизу Бахмута 6 грудня.
Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута), Іванівського (6 км на захід від Бахмута), Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).
Російські військові блогери стверджували, що російські війська також атакували з Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) і біля Берхівського водосховища (2 км на північний захід від Бахмута).
7 грудня українські війська продовжували наступальні дії під Бахмутом, але не просунулися. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжили штурмові дії на південь від Бахмута. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українську атаку біля Кліщіївки.
Ключові висновки ISW за 7 грудня
- Російські сили зазнають втрат по всьому фронту в Україні зі швидкістю, близькою до тієї швидкості, з якою Росія зараз створює нові сили.
- Росія, схоже, здатна компенсувати втрати новими кадрами, доки президент Володимир Путін бажає та здатний поглинати внутрішні наслідки.
- Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги Україні та зобов’язання щодо спільного виробництва зброї на тлі Міжнародного форуму оборонної промисловості (DFNC1) у Вашингтоні 6-7 грудня.
- Президент Росії Володимир Путін 7 грудня в Москві обговорив з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі розвиток російсько-іранських економічних відносин.
- Напади на громадських діячів у Росії спонукали офіційних осіб запропонувати посилити заходи безпеки для російських політичних і громадських діячів і деяких ультранаціоналістів, та закликати до відновлення радянських охоронних організацій.
- Рада Федерації РФ прийняла постанову, в якій підтвердила, що майбутні вибори президента Росії відбудуться 17 березня 2024 року.
- Російські органи безпеки провели масові арешти проти відомих угруповань у Москві та Санкт-Петербурзі, включно з членами та співучасниками Міністерства внутрішніх справ (МВС) та інших органів внутрішньої безпеки.
- Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька та в районі кордону Донецької і Запорізької областей і незначно просунулися в районі Авдіївки.
- Російська влада дає відсіч на звернення родичів мобілізованих російських військових.
- Українські партизани та жителі окупованих територій продовжують надавати українським чиновникам інформацію.