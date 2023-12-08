У РФ екстрено сів пасажирський літак через загоряння двигунів

Пасажирський Boeing 737 авіакомпанії S7 екстрено сів у російському Новосибірську через загоряння двигунів, повідомляє Українська правда.

Як пишуть російські медіа, рейс Новосибірськ-Москва злетів о 06:21. Майже одразу після зльоту стався помпаж обох двигунів. Ймовірно виникла проблема з тиском.

О 07:04 літак благополучно сів в аеропорту Толмачево. Усі 176 пасажирів вийшли самостійно, обійшлося без постраждалих.

У Росії зросла кількість аварійних і позаштатних ситуацій з літаками, зокрема, з цивільними, після її вторгнення в Україну і запровадження міжнародних санкцій проти РФ.

1 грудня літак "Аерофлоту" Boeing-777, що летів з Москви, здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через проблему з шасі. 7 грудня вантажний літак Ту-204 загорівся під час вильоту з російського міста Улан-Уде в Бурятії.

РФ отримала "червоний прапорець" ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації) з безпеки польотів. Тільки чотири країни світу мають "червоний прапорець": Бутан, Конго, Ліберія та Росія. Така оцінка вказує на серйозні деградаційні процеси в безпеці польотів російської авіації.

Близько 70% їх цивільного флоту РФ становлять іноземні літаки, які обслуговують 95% авіаперевезень. Лише за рік російський авіафлот скоротився з приблизно 900 літаків на початку 2022 року до менш як 800 літаків. Втрата західних літаків призводить до скорочення галузі. Росія має лише близько 150 пасажирських літаків власного виробництва, але і в цьому сегменті є багато проблем.