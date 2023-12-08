Курс валют НБУ на 8 грудня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 8 грудня 2023 року

Курс долара порівняно з 7 грудня знизився до позначки 36.67 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 39.50 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.95 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подешевшав на 13 коп. до 46.06 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 12 коп. до 41.83 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.12 за 1 польський злотий.