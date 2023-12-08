Курс валют НБУ на 8 грудня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 8 грудня 2023 року
Курс долара порівняно з 7 грудня знизився до позначки 36.67 за 1 долар.
Євро подешевшав на 5 коп. до 39.50 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 2 коп. до 3.95 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подешевшав на 13 коп. до 46.06 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 12 коп. до 41.83 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 1 коп. до 9.12 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|36.672 200
|EUR
|Євро
|39,496 000
|RUB
|Рубль
|0.394 860
|GBP
|Фунт стерлінгів
|46,064 000
|CHF
|Швейцарський франк
|41,825 000
|PLN
|Польський злотий
|9.123 300