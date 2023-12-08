РФ ймовірно запустила крилаті ракети по Україні – Повітряні сили
Вранці 8 грудня військові повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Про це йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
За інформацією військових, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях - 06.30. Після 7:00 тривогу оголосили в центральних та західних областях.
У Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати сигнал тривоги.
6.50 "Перша група ракет в Харківській області в напрямку Дніпропетровщини (Дніпро/Павлоград).Курс може змінюватись. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".
6.55 "Декілька груп ракет напрямком на Павлоград!"
7.02 "Дніпро - перебувайте в укриттях. Ракети змінюють напрямок на захід"
7.09 "Миргород - перебувайте в укриттях."
7.11 "Ракети заходять в повітряний простір Кіровоградської області"
7.18 "Ракети в Кіровоградській області напрямком на захід"
7.24 "Черкаси - перебувайте в укриттях! Ракети з Черкаської області в напрямку Київщини. Курс може змінюватись."
7:31 "Ракети курсом на Київ з південного напрямку"
7:41 "Чергова група ракет в Чугуївському районі Харківської області, курсом на Дніпропетровщину."
7:48 "Ракети курсом на Павлоград, можливий попередній маршрут"