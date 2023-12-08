РФ ймовірно запустила крилаті ракети по Україні – Повітряні сили

Вранці 8 грудня військові повідомили про ймовірні пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних та східних областях - 06.30. Після 7:00 тривогу оголосили в центральних та західних областях.

Карта тривог станом на 7:54 / alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати сигнал тривоги.

6.50 "Перша група ракет в Харківській області в напрямку Дніпропетровщини (Дніпро/Павлоград).Курс може змінюватись. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги".

6.55 "Декілька груп ракет напрямком на Павлоград!"

7.02 "Дніпро - перебувайте в укриттях. Ракети змінюють напрямок на захід"

7.09 "Миргород - перебувайте в укриттях."

7.11 "Ракети заходять в повітряний простір Кіровоградської області"

7.18 "Ракети в Кіровоградській області напрямком на захід"

7.24 "Черкаси - перебувайте в укриттях! Ракети з Черкаської області в напрямку Київщини. Курс може змінюватись."

7:31 "Ракети курсом на Київ з південного напрямку"

7:41 "Чергова група ракет в Чугуївському районі Харківської області, курсом на Дніпропетровщину."

7:48 "Ракети курсом на Павлоград, можливий попередній маршрут"