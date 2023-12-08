Лише Україна має вирішувати, чи вести переговори з Путіним – Кірбі

Україна на чолі з президентом Зеленським має сама вирішувати хід подальшої стратегії у протистоянні агресії РФ, а також чи готова вона вести дипломатичні переговори з Путіним про мир та на яких умовах. Так відповів у четвер представник Білого дому Джон Кірбі на запитання, чи не пора Україні подумати про переговори з РФ з огляду на те, що Конгрес не може ухвалити нову допомогу, повідомляє Укрінформ.

"Ви будете абсолютно незадоволені моєю відповіддю. Президент Зеленський має визначити, як і коли закінчиться ця війна, а також на яких умовах він готовий вести переговори з Путіним" , - підкреслив координатор Ради нацбезпеки Білого дому.

Він зазначив, що перед Україною залишається загроза масованої присутності російських військ, і їхня кількість лише збільшується, оскільки Кремль набирає все більше нових людей, готових іти наступом на Україну.

"Вони, ймовірно, не збираються просто сидіти на оборонних позиціях впродовж усієї зими" , - зазначив представник адміністрації США.

Кірбі зауважив, що українська сторона, зі свого боку, прагне отримати більше можливостей не лише для того, щоби захищатися, але і йти в контрнаступ. Тому саме президент України має визначати, як виглядатиме їхня подальша стратегія.