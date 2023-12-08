Гіркін побоюється, що його "амністують", як Пригожина

Терорист і колишній російський офіцер Ігор Гіркін (Стрєлков), який перебуває в російському СІЗО, заявив, що боїться повторити долю екслідера "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.﻿﻿ Про це Гіркін сказав в інтерв'ю виданню "Baza", повідомляє Українська правда.

Він вважає, що спусковим гачком для його арешту стала зовнішня і внутрішня нестабільність Росії, те, що влада відчуває своє хитке становище:

"Мій арешт стався місяць після заколоту Пригожина. Найбільше я боюся, що замість звичайного кримінального покарання мене "амністують" так, як і Повара (Пригожина - ред)".

Терорист також зауважив, що після винесення вироку для нього не залишиться місця на Землі, де б він визнавався законослухняним громадянином.