РФ за добу втратила майже 1000 військових – дані Генштабу
Упродовж минулої доби Росія в ході війни проти України втратила приблизно 990 військових, 8 танків, 26 бронемашин, 12 артилерійських систем та іншу техніку.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 08.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 337220 (+990) осіб,
- танків – 5626 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 10508 (+26) од,
- артилерійських систем – 8057 (+12) од,
- РСЗВ – 919 (+0) од,
- засобів ППО – 605 (+0) од,
- літаків – 324 (+0) од,
- гелікоптерів– 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),
- крилатих ракет – 1571 (+0),
- кораблів /катерів – 22 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,
- спеціальної техніки – 1159 (+3)