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РФ за добу втратила майже 1000 військових – дані Генштабу

РФ за добу втратила майже 1000 військових – дані Генштабу
Фото: Facebook

Упродовж минулої доби Росія в ході війни проти України втратила приблизно 990 військових, 8 танків, 26 бронемашин, 12 артилерійських систем та іншу техніку.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 до 08.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 337220 (+990) осіб,
  • танків – 5626 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 10508 (+26) од,
  • артилерійських систем – 8057 (+12) од,
  • РСЗВ – 919 (+0) од,
  • засобів ППО – 605 (+0) од,
  • літаків – 324 (+0) од,
  • гелікоптерів– 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6136 (+20),
  • крилатих ракет – 1571 (+0),
  • кораблів /катерів – 22 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10591 (+30) од,
  • спеціальної техніки – 1159 (+3)

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