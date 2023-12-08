Білий дім: Іран і РФ поглиблюють співпрацю в оборонній галузі

Між Іраном і Росією поглиблюється співпраця в оборонній галузі, внаслідок якої обидві країни хочуть отримати збільшені військові потужності. Про це заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу в четвер, 7 грудня, повідомляє Голос Америки.

Коментуючи зустріч у Москві президента Росії Володимира Путіна з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі, Кірбі зазначив, що зміцнення оборонного партнерства між обома країнами "видно протягом останніх місяців, багатьох місяців".

"Очевидним доказом цього є безпілотники, які Іран продовжує надавати Росії. І зараз вони допомагають Росії створити виробничі потужності на російській землі, аби вона могла виробляти моделі іранських безпілотників, які продовжують атакувати українців та українську інфраструктуру" , - сказав представник Білого дому.

За словами Кірбі, ймовірно, Іран теж хоче отримати вигоду від такого партнерства: "У нас є підстави вважати, що вони хочуть отримати деякі сучасні російські військові засоби, ударні вертольоти, можливо, літаки з нерухомим крилом, ракети, крилаті та/або балістичні. Я не можу сказати, що ми бачимо реальні докази переміщення таких оборонних засобів. Але між цими двома країнами очевидно поглиблюються відносини в оборонній галузі" .

Кірбі зазначив, що така співпраця є загрозливою не лише для українців, а й для мешканців Близького Сходу. За його словами, сучасні можливості, які може отримати Іран, роблять його "дестабілізаційну діяльність ще більш тривожною".