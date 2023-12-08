ППО збила всі ракети, які летіли на Київ – КМВА

Сили протиповітряної оборони збили всі ракети, які летіли в напрямку Києва під час ракетної атаки 8 грудня.

Про це повідомили﻿ у Київській міській військовій адміністрації.

Зазначається, що це перший удар крилатими ракетами зі стратегічної авіації за останні 79 днів.

За інформацією ОВА, приблизно 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС запустили ракети типу Х-101/555/55 з району міста Енгельс у Саратовській області РФ.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години. Але жодна ворожа ціль не досягнула міста. Силами та засобами ППО усі ракети, які летіли у напрямку Києва, були знищені ще на підльоті до столиці" , – йдеться в повідомленні.

Інформації щодо жертв та руйнувань немає.