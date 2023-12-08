Ранкова атака на Україну: сили ППО збили 14 ракет

Вранці 8 грудня росіяни запустили по Україні 19 крилатих ракет Х-101 і Х-555 − Протиповітряній обороні вдалося знищити 14 ракет.﻿ Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Під ранок ми бачили пуски крилатих ракет Х-101 Х-555 з, за попередніми даними, 9-ти літаків стратегічної авіації Ту-95. Розділились вони на кілька груп і здійснили пуски. Попередньо, 19 крилатих ракет було запущено. І маємо непоганий результат роботи ППО − 14 знищених ракет" , – сказав речник.

За його словами, ракети збивали на Київщині та Дніпропетровщині.