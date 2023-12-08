Блокада польського кордону: у чергах приблизно 3300 вантажівок

На польсько-українському кордоні перебуває близько 3300 вантажівок, триває блокування руху на чотирьох пунктах пропуску. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, ситуація на українському-польському кордоні з пропуском вантажівок практично не змінюється. Блокування руху на 4 напрямках продовжується. Станом на сьогоднішній ранок, за інформацією польських колег, в чергах на території Польщі в бік України перебуває близько 3300 вантажівок" , - розповів Демченко.

За його словами, найбільше вантажівок стоїть навпроти пункту пропуску "Шегині" - 1200 і пункту пропуску "Рава-Руська" - близько 850. На інших напрямках, зауважив він, також є черги, вони трохи менші.

Найбільш ускладений рух фіксується і надалі в напрямку "Ягодин" і "Рава-Руська". "Там дуже незначна кількість транспортних засобів перетинає кордон за добу - як на виїзд з Польщі, так і на в'їзд у Польщу" , - сказав Демченко.

Інтенсивніший рух, зазначив він, фіксується на напрямку "Краківець", але тієї інтенсивності, як це було до 6 листопада, немає.

"Якщо раніше через пункт пропуску "Ягодин" щодоби перетинало 1200-1300 вантажівок у два боки, то за минулу добу там фіксувалось на перетині кордону лише 160 вантажних транспортних засобів" , - наголосив речник ДПСУ.

За його словами, через кордон польські блокувальники пропускають гуманітарні і ще деякі важливі вантажі, але сказати, що усі вони можуть безперешкодно перетнути кордон, не можна.