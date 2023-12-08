Медведєв: Загроза війни між РФ та НАТО "як ніколи реальна"

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв знову заявив, що загроза зіткнення Росії з НАТО і початку третьої світової війни ще "ніколи не була такою реальною", повідомляє Українська правда.

"Ніколи, починаючи з Карибської кризи, не була настільки реальною загроза прямого зіткнення Росії і НАТО з переходом у третю світову" , – зазначив він.

Медведєв у своєму дописі в Telegram назвав Україну "другорядною державою, яка перебуває у стадії розпаду". А бажання президента США Джо Байдена допомогти українцям протистояти агресії Росії назвав "примітивним шантажем", щоб "за будь-яку ціну продовжити бізнес на війні".

Медведєв також наипсав, що "різні американські президенти в найрізноманітніші часи" нібито погрожували почати війну з Росією.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Медведєв багато разів погрожував застосуванням ядерної зброї і початком третьої світової війни.