Пишний назвав умови для подальшого скасування валютних обмежень
Національний банк України зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною. На рішення також вплине збереження міжнародної допомоги. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Euromoney, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
За його словами, подальша лібералізація проходитиме поетапно та пов'язана з умовами, а не з конкретними датами.
"Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі", - сказав Пишний.
Проте, як зазначає Euromoney, глава НБУ усвідомлює ризики більш ізоляційної течії у політиці США.
"Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви", - сказав він.
Euromoney пише, що попри величезний бюджетний дефіцит через війну, приплив міжнародної допомоги дозволив Україні торік відійти від монетарного фінансування і навіть розпочати цієї осені перехід до гнучкого обмінного курсу та зосередитись на таргетуванні інфляції.