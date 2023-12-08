Пишний назвав умови для подальшого скасування валютних обмежень

Національний банк України зробить подальші кроки для скасування обмежень на валютному ринку, якщо ситуація з курсом долара до гривні та цінами буде стабільною. На рішення також вплине збереження міжнародної допомоги.﻿ Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю виданню Euromoney, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За його словами, подальша лібералізація проходитиме поетапно та пов'язана з умовами, а не з конкретними датами.

"Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі" , - сказав Пишний.

Проте, як зазначає Euromoney, глава НБУ усвідомлює ризики більш ізоляційної течії у політиці США.

"Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви" , - сказав він.

Euromoney пише, що попри величезний бюджетний дефіцит через війну, приплив міжнародної допомоги дозволив Україні торік відійти від монетарного фінансування і навіть розпочати цієї осені перехід до гнучкого обмінного курсу та зосередитись на таргетуванні інфляції.